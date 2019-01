Anacapri. Lo sportello pubblico della Gori sarà ospitato presso il municipio

Anacapri. Dopo la chiusura degli uffici della Gori, l’ente di gestione del servizio idrico sarà ospitato nei locali del palazzo municipale in alcuni giorni della settimana. Con la chiusura dello sportello pubblico per anni presente nel quartiere delle Boffe la cittadinanza cominciava a trovarsi in difficoltà e, per evitare disagi all’utenza, la Gori ha chiesto all’amministrazione comunale, guidata dal primo cittadino Franco Cerrotta, di poter usufruire di un locale del municipio in modo da garantire il contatto diretto con i cittadini. Ed il Comune ha accettato l’accordo concedendo un locale della sede comunale dove, almeno due giorni a settimana (probabilmente martedì e giovedì) sarà istituito un “Punto cliente assistito” della Gori dove gli utenti potranno recarsi agevolmente per segnalare eventuali problematiche, per chiedere disdette, rettifica delle bollette, reclami, nuovi allacciamenti, rateizzazione delle bollette, verifiche dei misuratori o qualsiasi altri esigenza e problema possa presentarsi.