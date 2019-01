Anacapri: Condannato l’aggressore di un’anziana dell’isola

di aggredire con violenza un’anziana donna, al solo scopo di portarle via denaro o altri oggetti di valore. Un’attenta ricostruzione dell’accaduto, anche attraverso testimonianze, immagini e video portò a formulare l’accusa nei confronti di Von Der Horst di essersi reso protagonista di tale vicenda. L’anacaprese venne tratto in arresto e nel primo processo riceveva dai giudici una condanna a otto anni di reclusione negando però di essere lui, quell’uomo, dal volto coperto, che quel pomeriggio si era introdotto nell’abitazione anacaprese. Ora in appello Friedrich Von Der Horst ha ammesso le proprie responsabilità e i giudici della Corte di secondo grado hanno disposto a suo carico sei anni da scontare nella misura cautelare. Sei anni di reclusione in appello, dunque a fronte degli otto rimediati in primo grado. Von Der Horst che ha avuto in passato problemi di tossicodipendenza, rinchiuso nel carcere di Poggioreale il 21 marzo 2017 quando i poliziotti lo trassero in arresto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, dopo oltre un anno e mezzo di reclusione, è stato trasferito in una comunità di recupero in Calabria dove attualmente sta scontando la condanna di una pena che ora si riduce di due anni.