Amalfi, tenta di rubare il borsello di un autista SITA: arrestato 38enne

Tenta di rubare il borsello di un autista della SITA e viene arrestato. E’ successo ieri sera, ad Amalfi. I Carabinieri del posto hanno arrestato B.K., marocchino di 38 anni, per furto su mezzo pubblico. Il giovane extracomunitario si trovava su un bus di linea SITA, quando giunto al capolinea di Amalfi, nell’atto di scendere dall’autobus, ha sottratto il borsello dell’autista poggiato sul cruscotto, per poi tentare la fuga.

Notato dai colleghi a terra, l’uomo ha cercato di eluderli entrando in un altro bus in sosta, gettando il borsello sotto i sedili. Il personale Sita ed i passanti hanno però allertato i Carabinieri, che sono immediatamente giunti ed hanno bloccato B.K. traendolo in arresto.

Il borsello è stato restituito mentre il giovane marocchino, destinatario anche di un ordine di esplusione, è stato accompagato in caserma per le formalità di rito, dove è stato trattenuto sino al rito direttissimo in corso stamane al Tribunale di Salerno.