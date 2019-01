Amalfi, strepitoso successo della Tombola e de “La Zeppolata Vettichese” consigliata da Positanonews come uno degli appuntamenti più veri e popolari, la tombola in famiglia, e questa di Vettica è una grande famiglia, una comunità. A essere presente per la serata il vice sindaco Matteo Bottone . L’associazione San Michele ha infatti organizzato con successo terza edizione della Grande tombolata vettichese al palazzetto sportivo Ex Fondo Fusco.

A divertire i partecipanti giri di tombola con ricchi premi come un cordless, una stampante, per la gioia del piccolo Amedeo, ed una macchina per il caffè messi in palio e offerti dagli sponsor “Cica”, pasticceria Leone, dal Bar Flavio Gioia, dai ristoranti “Il Tarì”, “Il Pesce d’Oro”, “Ciccio cielo mare e terra” e da “Amalfi Terminal” e dal Market “Marcellino”, “Tabacchi Road”, dal liquorificio “Anastasio Anna”, dalla cantina “Marisa Cuomo”, da Massimo Civale “Ingrosso Vini e Spumante” dalle ceramiche “Piccadilly”, da “Cerberus” informatica e dalla distilleria da Lidia Antonio Zarino.

Tra i giri di tombola non poteva mancare “La Zeppolata Vettichese”. La zeppola di ciascun concorrente è stata valutata da una giuria di qualità in base a determinati parametri quali cottura, consistenza, lievitazione, gusto, flagranza e olfatto. Ad animare la serata Rosario Sepe. Davvero complimenti da Positanonews a tutti. Questa è l’Amalfi che ci piace