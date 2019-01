Sarà un Epifania soleggiata quella di questo weekend in Penisola Sorrentina ed in Costiera Amalfitana. Su Positanonews Eventi tutte le manifestazioni, unico in Campania che contiene in un calendario CONSULTABILE paese per paese, evento per evento e GIORNO PER GIORNO con tutto ciò che c’è di meglio dalla Costa di Sorrento a quella di Amalfi, Agerola, Vico Equense , Ravello e in generale anche eventi della provincia di Salerno e Napoli. Per la Costiera primeggia De Crescenzo a Ravello, per la Penisola le Pacchianelle a Vico . Consultatelo giorno per giorno il calendario Buona Befana

La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà tra oi 950 e 1000m di altitudine.

Questa notte, la Befana sarà infastidita da una probabile pioggia e probabili nevicate nelle zone più alte, ma nella giornata di domani il sole, con la compagnia di qualche nuvola, risplenderà alto nel cielo, come in questa mattinata fredda e soleggiata di gennaio. Un po’ nuvoloso nel pomeriggio.

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Nel resto della Campania, invece, il flusso di aria fredda mantiene ancora attiva una certa instabilità sul basso tirreno e lungo la dorsale appenninica con fenomeni sparse e ancora nevosi fino a bassa quota. Nell’arco della giornata un respiro più mite si affaccerà da ovest portando in serata nubi e nuove piogge sul versante tirrenico ma in un contesto meno freddo. Venti settentrionali ancora moderati.