Traffico a Capodanno, traffico tutto l’anno. Ci sarà un refrain questo 2019, dopo un 2018 da incubo. Amalfi – Ravello e Sorrento il 2019 inizia col traffico e ancora nessuno ha fatto niente. Non si salva nessuno dal traffico , anche se il Capodanno è un giorno particolare, il problema riguarda sia la Costiera amalfitana che la penisola Sorrentina. Il tratto che da Minori passa per Ravello e Atrani, fino ad Amalfi, bloccato la sera della Vigilia e la mattina del Capodanno. Si sono salvate Positano e Praiano , ma qui , quando riaprirà la stagione turistica e arriveranno i bus anche da questo versante, sarà anche peggio. A Sorrento era impossibile andare ieri sera ed anche in questi giorni, caos anche nella galleria di Seiano di Vico Equense. Sindaci e albergatori hanno riempito le pagine di giornali di chiacchiere, ma intanto siamo arrivati al primo gennaio 2019 e fra due mesi si ricomincia con i bus turistici senza che nessuno abbia fatto un provvedimento serio, da Salerno a Napoli, Anas e Regione Campania, non dicono nulla, troppi interessi e troppe chiacchiere.. Ne riparleremo fra due o tre mesi con il traffico bloccato sulla S.S. 163 e sulla S.S 145. E’ strumentale voler addossare la colpa ad un singolo comune, il problema è di tutti e non si vede nulla di nuovo orizzonte.