Amalfi è tra le protagoniste della nuova stagione programma di Alberto Angela “Meraviglie” in onda da marzo sulla Rai

Amalfi sarà una delle protagoniste della nuova stagione di “Meraviglie – La Penisola dei Tesori” di Alberto Angela che andrà in onda su Rai Uno da marzo.

E’ lo stesso Alberto Angela, dopo la visita di novembre ad Amalfi e al sindaco Daniele Milano, a rivelare la messa in onda del programma a marzo in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha anticipato alcune delle mete che vedremo nelle puntate di Meraviglie 2019, ancora in fase di produzione.

Il conduttore ha raccontato di avere registrato lo scorso novembre ad Amalfi una puntata in cui si racconterà il Mediterraneo e che si soffermerà anche sulla storia e sulle bellezze dell’Antica Repubblica Marinara e della Costiera Amalfitana, interamente sotto tutela Unesco.

Durante le riprese di novembre le telecamere Rai si soffermarono in Piazza Duomo tra l’atrio della cattedrale di Sant’Andrea e il chiostro del Paradiso. La produzione si spostò poi alla Torre del Capo di Conca, a Conca dei Marini, a Sorrento e a Baia per un percorso attraverso le eccellenze artistiche di questa parte della Campania.

Oltre alla Campania faranno parte di questa stagione di “Meraviglie” anche la Sardegna, la Val di Noto in Sicilia e Urbino che nel 2018 ha festeggiato i primi 30 anni di tutela del suo quattrocentesco centro storico.

Molto probabilmente “Meraviglie – La Penisola dei Tesori” sarà collocato in prima serata sulla Rai. Non ci resta allora che aspettare marzo per poter ammirare la nostra Costiera in televisione ancora una volta.