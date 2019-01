Amalfi , la pasticceria Pansa riapre il 2 febbraio. Ma prima porta il panettone ad Ancelotti a Castelvolturno

Amalfi , la pasticceria Pansa riapre il 2 febbraio. Ma ieri, prima porta il panettone ad Ancelotti a Castelvolturno. Anche per lo staff della Pasticceria Pansa, simbolo del dolce vero e artigianale in Costiera amalfitana, ci sono le meritate vacanze, ma giusto tre settimane .

Però prima di andare in vacanza , tappa obbligata per una visita alla squadra che rappresenta la Campania con il panettone che ha assaggiato Ancelotti che soddisfatto ha posato sorridente per una foto ricordo con Nicola prima di gustare il famoso panettone artigianale, rigorosamente chiuso e mostra su una delle scrivanie dell’ufficio di Ancelotti.

Come ci ha raccontato Nicola, insieme alla sua famiglia, ha assistito prima all’allenamento della squadra e poi si é diretto negli spogliatoi con i giocatori, tra cui Insigne, e con i dirigenti per gustare alcune prelibatezze della pasticceria amalfitana come panettone e scorzette agli agrumi.

Felicissimo della visita Ancelotti che ricorda con affetto tutta la Costiera Amalfitana: il mister è stato infatti un assiduo frequentatore dei nostri territori da quando era calciatore. Tra un morso di panettone e l’altro Ancelotti ha anche promesso che, appena possibile, farà ritorno ad Amalfi.

E dopo un morso al panettone Ancelotti ha ripreso gli allenamenti con la sua squadra. Gli azzurri ritorneranno in campo il 13 gennaio per l’ottavo di Coppa Italia contro il Sassuolo al San Paolo. La Serie A, invece, ricomincerà domenica 20 gennaio.con Napoli-Lazio, posticipo della 20esima giornata (ore 20.30)

Pansa si è fotografato anche con Mertens ed il figlio minore