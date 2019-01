Amalfi. Esclusiva sul traffico: sentiamo sindaco Milano

Dopo l’incontro in Prefettura tra le associazioni e il viceprefetto della scorsa settimana, i vari incontri tra i Sindaci della Costiera Amalfitana, la Regione Campania e la Provincia di Salerno, sono state pensate diverse soluzioni per limitare il problema traffico in Costiera.

Scelta approvata da tutti è quella di creare una ZTL per limiìtare i danni del traffico.

Sentiamo il Sindaco Daniele Milano che in questi ultimi giorni sta lavorando proprio al caso “Traffico in Costiera Amalfitana”.