Amalfi. Ancora successi per il giovane chef Alessandro Cretella, in giro per l’Europa con Andy Luotto

Amalfi. Alessandro Cretella, giovane chef amalfitano, continua a riscuotere successi. Reduce da un secondo posto conquistato lo scorso settembre in Sicilia al “Cous Cous Festival” di San Vito Lo Capo, Alessandro attualmente esercita la sua professione in un Hotel di Venezia con Andy Luotto, che ha intravisto da subito le sue alte potenzialità e lo ha preso sotto la sua ala protettrice. Alessandro ha mosso i primi passi come chef a Palinuro per poi lavorare al Grand Hotel Convento di Amalfi. Da lì si è spostato a Roma al “La Griffe Luxury Hotel” con Andy Luotto e poi a Venezia. E proprio con Andy Luotto il giovane chef inizierà tra poco una nuova e sicuramente fortunata avventura che lo porterà a visitare le maggiori capitali d’Europa grazie ad un tour organizzato dalla Regione Puglia che mira a far conoscere la propria cucina anche al di fuori dell’Italia. La prima tappa sarà Francoforte, a seguire Mosca, Madrid, Varsavia e Riga. Alessandro è entusiasta di questo nuovo progetto e si dichiara pronto a dare il meglio di sé. Dopo il tour europeo, inoltre, il percorso di Alessandro continua con la tradizione pugliese grazie a dei corsi di cucina che terrà in una scuola di nuova apertura a Taranto.