Ancora un incidente a Tordigliano, tra Positano e Piano di Sorrento. In un punto che abbiamo segnalato decine e decine di volte, un’automobile, Fiat Punto, ha perso il controllo della strada ed è finita rovinosamente contro il parapetto. Per fortuna nessuno si è ferito gravemente. Questa volta. Ci troviamo troppo spesso a parlare di incidenti in questo punto maledetto: un punto che è pericolosissimo, specialmente in caso di pioggia, e che dovrebbe essere oggetto di attenzione da parte dell’ANAS. Troppo spesso capitano incidenti, ne stiamo registrando almeno un paio a settimana. Quando si deciderà di agire?

