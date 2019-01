Alba 2019 a Positano le prime foto con gli auguri di Buon Anno. In apertura col sole sul mare Cristina d’ Aiello, quella dall’alto è dalla casa del direttore di Positanonews Michele Cinque auguri dalla perla della Costiera amalfitana. Intanto è riuscito il concerto di Tony Esposito nella tensostruttura, il concerto è stato spostato a causa del vento nella tensostruttura in Piazza dei Racconti, per la prima volta a distanza dalla Spiaggia Grande, dove i ragazzi hanno comunque suonato con le casse. Una scelta quasi obbligata quella del vice sindaco Francesco Fusco, che ha seguito passo passo il Capodanno. Si era temuto fino all’ultimo per la difficoltà ad individuare e raggiungere la location, ma l’affluenza c’è stata e la tensostruttura si è dimostrata una buona alternativa. Anche a Nocelle, tutto seguito da Positanonews, hanno festeggiato. Stesera si torna a ballare con Marco e Luisa