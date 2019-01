Al Bano, in tv con Romina per i 55 anni ma al ristorante con Loredana , ecco come stanno le cose

Al Bano, in tv con Romina ma al ristorante con Loredana , ecco come stanno le cose . E rano tutti accanto ad Al Bano nelle due serate evento, in onda su Canale 5, per festeggiare i suoi straordinari 55 anni di carriera. Romina, che ha condiviso con lui il palco cantando le loro più grandi hit, Cristel, nelle vesti di conduttrice, e gli altri figli che si sono messi in gioco con il mitico papà. Assente Loredana Lecciso. “L’ho invitata ma non è voluta venire” aveva fatto sapere il cantante, e all’ex compagna effettivamente non interessava apparire in tv.

“55 passi nel sole”, Cristel Carrisi in lacrime: il dolce ricordo della sorella Ylenia

Ha preferito festeggiare con una serata più intima, anche se piena di amici e finita rigorosamente sui social. Mercoledì sera, in un ristorante di Roma, Loredana Lecciso e Al Bano hanno fatto festa insieme a Mara Venier e Pupo, cantando e ballando sulle note di “Nostalgia canaglia” e dintorni. Risate e tanta allegria che ha coinvolto anche gli altri clienti del locale. Impossibile non cantare e ballare insieme a loro, anche semplicemente guardandoli su Instagram. Che energia e che voce Al Bano, a cui noi di Today auguriamo altri 55 anni così!

Insomma chi voleva che stavano insieme con Romina sono rimasti un pò delusi