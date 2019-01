Agerola, rinviato il presepe vivente causa neve. Appuntamento per l’ Epifania Domenica 6 Gennaio 2019.

Questo il comunicato degli organizzatori sulla fanpage ufficiale:

“Buongiorno dal Presepe Vivente Agerola.

Oggi ci siamo svegliati con qualche centimetro di neve e temperature polari.

Nel rispetto delle direttive del Piano Neve vigente i mezzi spazzaneve e spargisale stanno operando per rendere percorribili le arterie principali.

La nostra premura principale è garantire la sicurezza di tutti: spettatori, figuranti e quanti altri collaborano al presepe vivente.

Nonostante i nostri sforzi per mettere in sicurezza il prercorso presepiale siamo costretti, nostro malgrado, a rinviare la rappresentazione prevista per oggi 4 gennaio 2019. L’ultima rappresentazione del presepe vivente Agerola si terrà DOMENICA 6 GENNAIO 2019, ORE 16-20.”

Come per le altre serate ci sarà la degustazione dei prodotti tipici e i Mercatini di Natale in piazza. Buon divertimento

http://www.presepeviventeagerola.it