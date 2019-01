Agerola rapina violenta a settantenne di Bomerano, indagato ragazzo del posto Dopo poco più di due mesi di indagini il cerchio si stringe sull’efferato episodio che ha colpito la cittadina dei Monti Lattari che si affaccia sulla Costiera amalfitana La notte tra il 7 e l’8 ottobre 2018, quando almeno due banditi entrarono in azione. A distanza di tre mesi dalla rapina choc avvenuta in casa, ai danni di un uomo di 69 anni, residente a Bomerano, spunta il primo ipotetico responsabile. A essere iscritto nel libro degli indagati è un giovane residente ad Agerola che, probabilmente, ha dato un ruolo importante affinché il colpo riuscisse. Conoscendo il territorio e le abitudini dei concittadini è riuscito a fornire dettagli e guidare gli altri malviventi. Un particolare raccapricciante anche se molti agerolesi avevano il sentore che qualcuno del posto guidasse mani criminali, visto che c’è stata una vera e propria scia di furti in momenti di “assenza” dalle case o con anziani soli, che , in genere, non si accorgevano di nulla. In questo caso purtroppo l’uomo è stato aggredito, ma poteva finire anche peggio

Almeno due rapinatori (secondo il racconto reso dalla vittima alle forze dell’ordine) s’introdussero all’interno dell’abitazione di un 69enne che vive da solo. Rapinatori che andarono a colpo sicuro, conoscendo le abitudini della loro vittima, sapendo come e quando entrare in azione. Perché il “palo” identificato è proprio un residente di Agerola.

I banditi diedero inizio a 20 minuti di vero terrore. Il 69enne venne legato ad una sedia, imbavagliato, quindi colpito con calci e pugni. Nel frattempo uno dei due rapinatori rovistò nelle stanze dell’appartamento, alla ricerca di soldi. Dopo aver trovato 800 euro in contanti, all’interno di un cassetto, i malviventi lasciarono l’abitazione. A quel punto l’anziano, ancora in stato di choc, chiese aiuto e riescì ad avvertire un familiare. Il malcapitato venne trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo, dove i medici gli riscontrarono contusioni multiple con ecchimosi diffuse, un’infrazione alle ossa nasali, un edema sottorbitario ed ecchimosi congiuntivale. La vittima venne poi dimessa il giorno successivo.