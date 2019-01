Agerola, progetto “Comunicare Agerola” per ampliare offerta turistica: accordo tra Comune e Pro Loco

Accordo tra Comune di Agerola e Pro Loco per sviluppare un progetto già noto, “Comunicare Agerola”, con l’intento di ampliare l’offerta turistica. Secondo Metropolis, l’intesa è stata raggiunta tra il sindaco Mascolo e il presidente della Pro Loco, Nicola Fusco.

Le parole di Mascolo: “Puntiamo in questo modo ad incentivare le attività di promozione territoriale e, nello stesso tempo, potenziare i livelli d’informazione turistica con l’individuazione di una serie di azioni qualificanti per il perseguimento di tali obiettivi”.

Non solo. Tra gli obiettivi del progetto anche quelli di valorizzare attività ludica e sportiva, oltre che di potenziamento segnaletica, punti di informazioni per l’utenza e promozione turistica con tecnologie moderne, come app e siti web.