Agerola i prezzi della piscina Atlantis di Massa Lubrense. E’ cominciata finalmente l’attività nel palazzetto dello Sport , a gestire la struttura l’Atlantis di Massa Lubrense che ha già la gestione sulla Costa di Sorrento della piscina di Sant’Agata. Positanonews in tempi non sospetti lo aveva detto e scritto che potevano essere loro a gestirla visto che già avevano esperienza con una piscina comunale, ma nel paese dei Monti Lattari che si affaccia sulla Costiera amalfitana, non a caso Svizzera della Campania, l’impresa sarà più ardua. Una bella sfida questa del sindaco Luca Mascolo il quale solo per questo va encomiato, era davvero un peccato avere questa struttura chiusa.. Ecco i prezzi su facebook per un servizio che merita visto che il nuoto è una delle attività più salutari che ci siano