Agerola-Pimonte, questione furti: scovati due ricettatori

Continuano le indagini delle Forze dell’Ordine per cercare di risolvere la questione furti nelle zone di Agerola e Pimonte. Sono ormai diversi mesi che abbiamo riportato episodi di violenza e furti nelle abitazioni del posto. Una situazione non più sostenibile che ha persino portato alcuni abitanti del posto a cercare di organizzarsi per ronde notturne, affiancando difatti il lavoro delle Forze dell’Ordine che in questi mesi si è intensificato.

Come riporta Metropolis, proprio in questo contesto, sarebbero stati scovati due ricettatori nella mattinata di ieri. Sono state messe in atto diverse perquisizioni nelle zone interessate da parte dei Carabinieri e in un garage sono stati trovati diversi oggetti che sarebbero parte della refurtiva: tutto il bottino era stato nascosto nella proprietà di un incensurato a Pimonte. Il suo complice, un pregiudicato di Agerola, ha subito anch’egli una perquisizione: questo, stando alle prime informazioni, sarebbe proprio la persona immortalata dalle immagini di diverse videocamere di sorveglianza e sarebbe autori di diversi furti nella zona. Ora si cerca di capire se vi siano altri complici.