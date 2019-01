Agerola opposizione in tilt anche per l’ Europee . Dopo la polemica per il turn over mancato di Imperati, lo sfaldamento è evidente . A partire dalle Europee di maggio, che saranno un test importante soprattutto per il gruppo rappresentato da Massimiliano Cuomo, referente locale della Lega di Matteo Salvini. Un buon risultato degli “ex padani”, oggi diventati nazionalisti tout – court sotto la bandiera della lotta agli immigrati, consentirebbe allo stesso Cuomo di scalare altre posizioni nelle gerarchie del centrodestra agerolese. Dato per probabile l’addio di Matteo Florio (già sconfitto da Mascolo nel 2016), a contendere la leadership ai leghisti potrebbe essere l’area Pisacane, attualmente rappresentata da Silvio Imperati, neo – coordinatore del movimento Popolo Idea e Libertà. Il test probante, per i pisacaniani, sarà però quello del 2020, quando l’ex deputato scenderà in campo in prima persona alle elezioni Regionali. In questo contesto, sarà fondamentale capire anche le mosse dell’avvocato Lello Di Capua, secondo voci di corridoio tra i papabili leader della costituenda coalizione. In questo scenario, sarà importante capire anche i riposizionamenti degli attuali consiglieri di opposizione. A partire dallo stesso capogruppo Florio, continuando con Giancarlo Panariello, Lucia Naclerio e Rosario Apuzzo. Quest’ultimo si è staccato ufficialmente da Per Agerola, dando vita al movimento Forza Agerola. Insomma, i prossimi mesi porteranno sicuramente una ventata di novità al gruppo che proverà a formare un’alternativa all’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luca Mascolo, che non potrà ricandidarsi alla carica di primo cittadino in quanto si trova al suo secondo mandato consecutivo.