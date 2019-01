Agerola, “A Nott d’a Stella” si svolgerà domenica 6

Piccolo cambio di programma per “A Nott d’a Stella”: l’evento conclusivo delle festività natalizie agerolesi avrà luogo domenica 6 gennaio invece che sabato 5 come inizialmente previsto.

L’abbondante nevicata di questa notte ha fatto slittare anche altri eventi. In primis la data conclusiva del “Presepe Vivente Agerolese”, che si svolgerà nello stesso giorno, domenica 6 dicembre.

Le previsioni per domani 5 gennaio e per domenica 6 gennaio sono buone – freddo a parte-, motivo per il quale l’organizzazione ha deciso di rimandare di 24 ore l’evento.

Il programma è il consueto: a partire dalle 15:30, in piazza Generale Avitabile (frazione San Lazzaro) ci sarà la Tombolata (in palio un iPhone X) e il concerto del gruppo folk. Intorno alle 19:30, all’incrocio di via Antonio Coppola, avrà luogo il “Cammino dei Pastori e dei Pastorelli”, fino alla piazza Generale Avitabile. Proprio qui, nel cuore dello stato indipendente di San Lazzaro la serata si concluderà con la suggestiva “Discesa della Stella”.

Gli organizzatori ci tengono a far sapere che nonostante il freddo e nonostante la neve di ieri sera, l’evento si farà. Ci sarà anche il riscaldamento adeguato per non far battere i denti ai tanti agerolesi (e non) che – si spera – affolleranno piazza Generale Avitabile.

Sarà possibile anche acquistare un biglietto per poter mangiare un piatto di pasta e patate con provola, un panino con salsiccia e friarielli, oltre a una zeppola e un bicchiere di vino. Per i più piccoli ci sarà anche la Befana, che distribuirà calze gratis a tutti i bambini.

Appuntamento, dunque, a domenica pomeriggio (intorno alle 15:30) a San Lazzaro per quello che, da sempre, è l’evento conclusivo del Natale agerolese.