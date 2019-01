Agerola, la Lega si fa sentire. Massimiliano Cuomo possibile candidato alla Regione sfida con Pisacane e Mascolo?

Agerola. Anche nella Svizzera della Campania la Lega si comincia a far sentire, sul paese dei Monti Lattari molto attivo Massimiliano Cuomo, finanziere, presente sui social, ha partecipato a Napoli alla convention di Salvini ed è in linea con quell’attivismo che si sta muovendo anche in Costiera amalfitana, proprio oggi a Positanonews la Lega Costa d’ Amalfi ha mandato un duro attacco al sindaco di Maiori Antonio Capone per la vicenda della scuola. Cuomo sarebbe un volto giovane della politica , il terzo incomodo fra Michele Pisacane , centro destra, che ha al suo attivo elezioni in Parlamento e alla Regione, e l’attuale sindaco Luca Mascolo, uomo del PD renziano, che non potrà ricandidarsi al Comune per il divieto del terzo mandato. Al momento sono solo ipotesi e all’appello mancherebbe anche un eventuale candidato del Movimento Cinque Stelle salvo che non spunti a Castellammare di Stabia qualche altro candidato . Una specie di test anche per le prossime elezioni comunali forse, dove qualcuno del gruppo di Mascolo dovrebbe essere scelto a succedergli? Intanto Agerola riesce a esprimere candidati forti nell’area stabiese – lattari da sempre, una specie di piccolo laboratorio politico da tenere sotto osservazione.