Agerola corsi di formazione turistica

Arrivano i corsi di formazione per operatori turistici. E’ la nuova opportunità, offerta dalle istituzioni locali, per incrementare la preparazione e migliorare l’offerta turistica nella patria del sentiero degli Dèi. L’iniziativa, organizzata dal Comune in collaborazione con il distretto turistico Costa d’Amalfi, si svolgerà dall’11 al 13 febbraio prossimo, presso il centro polifunzionale di Campora, con il corso “L’arte di ospitare al front office”. Nei prossimi giorni partiranno anche le prenotazioni, per una tre giorni interamente dedicata alle prospettive turistico – ricettive in vista dell’arrivo della primavera. I corsi interesseranno, a tappe, tutti i comuni della costiera amalfitana. “Dopo ilsuccesso dello scorso anno – afferma Tommaso Naclerio, consigliere con delega al Turismo dell’amministrazione guidata dal sindaco Luca Mascolo – è stato presentato nei giorni scorsi il nuovo calendario completo delle attività didattiche promosso dal distretto turistico, in collaborazione con la rete sviluppo, Ais Sommelier Campania e la condotta Slow Food Costa d’Amalfi. Anche in questa edizione – continua – docenti e professionisti del territorio parteciperanno per l’aggiornamento e il consolidamento di competenze nel campo lingusitico e turistico – ristorativo”. Intanto i dati relativi alle presenze di turisti nelle strutture agerolesi restano incoraggianti anche per questo scorcio di stagione invernale. Il tutto, grazie all’organizzazione del cartellone natalizio del festival sul sentiero degli Dèi, oltre all’impegno di ristoratori, albergatori e proprietari di bed and breakfast, che scelgono di restare aperti tutto l’anno a differenza di altre località turistiche del comprensorio amalfitano. “Oltre 100mila presente turistiche registrate in tutto il 2018 – afferma Naclerio – Un’economia che si genera intorno al turismo, con la presenza ormai di quasi 150 strutture alberghiere ed extralberghiere”. A dare man forte al turismo made in Agerola è ovviamente il boom del turismo escursionistico.

“Ovviamente a questo va aggiunto l’impegno dell’amministrazione comunale e della Pro – Loco – conclude Naclerio – a creare iniziative e promuovere il territorio, un lavoro enorme pubblico – privati e la bellezza della nostra terra con le sue risorse enogastronomiche e paesaggistiche”.