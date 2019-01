Agerola. Continua la polemica per la presenza dei rifiuti abbandonati lungo la strada provinciale 366

Agerola. Dopo le polemiche dei mesi scorsi ritorna la questione del “sacchetto selvaggio” sulla provinciale 366. Molti cittadini, infatti, hanno segnalato alle autorità competenti la presenza di numerosi rifiuti abbandonati lungo la provinciale, nel tratto che collega Pimonte con Agerola. Non solo sacchetti di rifiuti ma anche materiali ingombranti vengono abbandonati lungo il tratto stradale, minando la bellezza ed il decoro che dovrebbe contraddistinguere ogni paese civile ed ancor più delle località frequentate da tanti turisti che anche nel periodo invernale scelgono i nostri territori per trascorrere qualche giorno di vacanza. Le istituzioni hanno già posto in essere delle iniziative per contrastare il fenomeno ma, evidentemente, non bastano.