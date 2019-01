Agerola calcio a 5, la prima del Real sul parquet del “Palacriscuolo” è un grande successo

Il 2019 ad Agerola è cominciato nel segno del Palazzetto dello Sport. Dopo anni e anni di attesa, di inaugurazioni a cui non è seguita una effettiva riapertura (anno 2016, poco prima delle elezioni comunali), questa sembra essere davvero la volta buona.

La nuova gestione privata (“Atlantis Wellness”) è stata accolta tutto sommato bene dagli agerolesi. Le prime attività sportive disponibili (piscina, arrampicata e calcio al chiuso su parquet) stanno avendo un buon riscontro in termini di partecipanti.

Proprio per quanto riguarda il calcio al chiuso, il Real Agerola Futsal ha preso -è il caso di dirlo- la palla al balzo, spostando dai primi di gennaio parte degli allenamenti, oltre a tutte le partite della sua squadra Under 17, al “Palacriscuolo”.

Stamattina nella frazione Campora si è giocata la prima partita ufficiale del “nuovo” Palazzetto, la quarta di campionato per l’Under 17. I ragazzi allenati da mister Armando Nastri, che partecipano al campionato provinciale Under 17, hanno superato in scioltezza la “Libertas Cerreto” con il risultato finale di 8-4. Per il Real Agerola hanno trovato il gol Luca de Stefano (5), Luigi Villani (2) e Flavio Avitabile (1).

La partecipazione di pubblico è stata molto soddisfacente: gli spalti del “Palazzetto” erano quasi tutti pieni, di curiosi e tifosi. Un esordio da incorniciare, dunque. Tutte le partite casalinghe dell’Under 17 si giocheranno tra le mura del “Palacriscuolo”, mentre la prima squadra rimarrà -almeno fino alla fine della stagione- al “Pinetamare” di San Lazzaro.

Presente anche il Sindaco Luca Mascolo, che sul suo profilo Instagram ha condiviso una foto del parquet del Palazzetto calpestato dai suoi giovani concittadini scrivendo “I <3 (Real) Agerola”. Nonostante il freddo e il cielo grigio di questa giornata di metà gennaio al Palazzetto è stata una bella mattinata, ricca di soddisfazioni. Speriamo sia solo l’inizio di un nuovo capitolo per lo sport agerolese.