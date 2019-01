Agerola al via il Palazzetto dello Sport con il grande gruppo folk non ci poteva essere Capodanno migliore per Mascolo . Quando ci vuole , ci vuole. Siamo stati i primi a complimentarci sulla realizzazione del Palasport, ma anche i primi a criticare la mancanza di affidamento della struttura. E ne abbiamo parlato anche di persona col sindaco Luca Mascolo che sta facendo davvero tanto per la sua Agerola, spostarla turisticamente sulla Costiera amalfitana, collegamenti per Amalfi e Positano, il Sentiero degli Dei, e ha realizzato non poche opere pubbliche con una squadra che si è impegnata e si impegna sia nelle opere che sui social.

Affidata per 18 anni la gestione del palazzetto dello sport che, così, torna nuovamente disponibile agli agerolesi. La struttura sportiva della frazione Campora sarà gestita da una società con sede legale a Massa Lubrense. la struttura sportiva intitolata all’ex sindaco Alfonso Criscuolo, ideatore del primo progetto, che comprende – oltre al rettangolo di gioco per gare di calcio a 5, basket, pallavolo e tennis – anche una piscina regolamentare.

«Finalmente è fatta – afferma il sindaco Luca Mascolo – l’aggiudicazione definitiva della gestione del palasport rappresenta una vittoria non solo dell’amministrazione comunale, ma dell’intera comunità agerolese. Certo – continua – c’è la felicità per il risultato ottenuto che mette a tacere ogni polemica, ma c’è soprattutto la fiducia, mai smarrita, di riconsegnare agli agerolesi questa struttura”.

Generazioni e generazioni hanno infatti atteso per decenni (almeno più di trent’anni) di potersi riappropriare del Palasport. Un sogno che ieri si è definitivamente materializzato, con la determina di affidamento alla società massese. Il palasport è intitolato ad Alfonso Criscuolo che, da sindaco, negli anni ottanta fu promotore della progettazione e della prima realizzazione della struttura polifunzionale. “La realizzazione di quest’opera era una priorità – conclude Mascolo – e tutta Agerola è orgogliosa di poter riavere un polo sportivo e di aggregazione che migliorerà la qualità di vita dell’intero territorio».

A inaugurare il tutto la banda Folk di Agerola . Auguri di Buon Anno a tutti gli agerolesi da Positanonews

Michele Cinque