Agerola al via bando per impianto sportivo a San Lazzaro

Agerola. Al via il bando per l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo di via Salvatore Di Giacomo (frazione San Lazzaro), per la durata di un anno.

Il Comune ha dato il via alla procedura, con la pubblicazione all’albo pretorio, della gestione relativa al campo di calcetto e di tennis. L’impianto sportivo dovrà essere utilizzato nel rispetto delle specifiche normative di settore e nei limiti delle condizioni di sicurezza e di agibilità, secondo le discipline praticabili. La durata della concessione è fissata in un anno, e con rinnovo annuale di anno in anno per ulteriori tre anni a giudizio dell’ente comunale. Il valore è stato fissato a 38mila euro l’anno e quindi, con riferimento al periodo di concessione massimo di quattro anni, è di 152mila euro.

Prosegue dunque l’attenzione dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luca Mascolo, verso le strutture sportive. Il primo gennaio scorso fu inaugurato il nuovo palazzetto dello sport di Campora (intitolato alla memoria di Alfonso Criscuolo), mentre la scorsa settimana sono cominciati i lavori di scavo per la realizzazione degli spogliatoi al nuovo stadio di Bomerano. L’impianto sportivo sarà pronto nel giro dei prossimi due anni e rappresenterà un valido punto di riferimento per molte squadre di calcio dell’area stabiese. E proprio la realizzazione del nuovo San Matteo potrebbe portare delle importanti novità anche dal punto di vista strettamente sportivo per gli agerolesi. Secondo indiscrezioni, infatti, nel piccolo centro dei monti Lattari si attende proprio la nascita dello stadio per rinforzare la società del club calcistico (che oggi milita nel campionato regionale di Prima Categoria), provando la scalata ai vertici del calcio dilettantistico campano.