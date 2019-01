Adriano Celentano appare dopo mezzora , la Hunziker non pervenuta. Poi arriva Adrian

A noi è piaciuto il “molleggiato”. Fibrillazione per Adrian. L’attesissimo show di Adriano Celentano su Canale 5 inizia alle 21.40 nel più fitto mistero. Non si sa nulla, se non che il cartone con disegni di Milo Manara e musiche di Nicola Piovani si alternerà a spezzoni “live” da Verona. Ci dovrebbero essere Celentano, Michelle Hunziker e Teo Teocoli, ma questi ultimi due hanno abbandonato le prove pare in polemica con il Molleggiato, che li aveva ripetutamente bidonati. L’evento di Mediaset ha creato scompiglio e preoccupazione a Mediaset, anche se c’è chi sospetta sia stata tutta una “montatura” per aumentarne l’attesa. Frassica cerca di far passare il tempo con una dogana per l’arca.. Alla fine Adriano Celentano compare , due battute e poi il cartone