LALTROCALCIO NAPOLI ATTENTO AL CALCIOMERCATO DI GENNAIO – GIMAX

ROMA – Pablo Fornals è un nome che da diversi mesi è in cima ai taccuini dei direttori sportivi di molte squadre europee. Il Napoli però sembra aver bruciato la concorrenza per il trequartista di 22 anni che nei mesi scorsi era stato accostato tra le altre anche a Real Madrid e Barcellona. In questa stagione il suo bilancio è di 3 gol e 4 assist in 29 presenze con la maglia del Villarreal tra campionato, Europa League e Copa del Rey. L’ottimo rendimento degli ultimi mesi ha portato Luis Enrique a richiamarlo nella nazionale maggiore a distanza di più di due anni dalla prima chiamata di Del Bosque. Con le furie rosse ha giocato l’amichevole contro la Bosnia del 18 novembre 2018 entrando nella ripresa a 26 minuti dalla fine al posto di Ceballos. Fa parte anche dell’Under 21 spagnola con la quale giocherà l’Europeo 2019 affrontando all’esordio gli azzurri di Di Biagio al Dall’Ara di Bologna.

Andiamo a scoprire 5 cose che forse non sapete del talento del Villarreal…

CARATTERISTICHE – Pablo Fornals ha tutte le caratteristiche per essere definito un classico centrocampista spagnolo con doti spiccatamente offensive. Dal punto di vista tecnico viaggia su livelli sopraffini e come punto di forza ha sicuramente la visione del gioco, la capacità di leggere prima degli altri lo sviluppo dell’azione. Quando si muove tra le linee sa far male ed è per questo che ama giocare da trequartista puro. E’ un maestro a livello di assist: nella stagione 2017/2018, la sua prima al Villarreal dopo l’esperienza al Malaga, fu il migliore della Liga al fianco di Messi e Suarez con 12 passaggi vincenti. Nel 4-4-2 di Ancelotti potrebbe giocare però anche a centrocampo, magari a sinistra con licenza di accentrarsi. Un altro aspetto importante del suo modo di scendere in campo è l’atteggiamento difensivo: rispetto ad altri calciatori simili a lui per caratteristiche, Fornalssa rendersi utile anche in fase di non possesso.