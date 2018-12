Sei a zero del Vico Equense Calcio in casa del San Pietro

SAN PIETRO-VICO EQUENSE 0–6

MARCATORI: Borrelli 41′ p.t. e 8′ s.t., Varriale 15′, Imperato 18′, Coppola 22′, De Simone 29′ s.t.

SAN PIETRO NAPOLI: Lanzillo, Mastantuoni, Di Domenico, Buonocore, Bruno, Severino (dal 13′ p.t. Raimo), De Luca, Sarnataro, Mele (dal 13′ s.t. Galderisi), Tramontano (Fortunato, Sorrentino, Carlino, Perna, Sanseverino, Bosso). All. Sorvillo:

VICO EQUENSE: Navarra, Savarese F. (dal 19′ s.t. Mozzillo), Staiano, Correale F. (dal 24′ s.t. D’Urso), Raganati, Gargiulo, Coppola, Arenella (dal 19′ s.t. Porzio), Borrelli, D’Alessio (dal 10′ s.t. Imperato V.), Varriale (dal 25′ s.t. De Simone) (Savarese G., De Gennaro, De Riso). All.: Spano

ARBITRO: Mennella di Torre del Greco (Pone-Vitiello)

Spettatori: 150 circa. Ammoniti: Severino. Recuperi: 3′ p.t., 0′ s.t.

Sei a zero del Vico Equense in casa del San Pietro, un risultato tennistico maturato in gran parte nella ripresa quando i locali sono crollati sotto i colpi di Borrelli (doppietta) e compagni. Mister Spano ha preferito proprio la fisicità del suo bomber ad altre opzioni mentre è stato D’Alessio a sostituire l’indisponibile Gaetano Correale. Staiano è scalato terzino, confermato Varriale al centro dell’attacco.

Su un campo difficile, il Vico ha cercato di giocare e si è fatto vedere al 10′ con un tiro alto di Arenella (buon protagonista in avvio). Impreciso un colpo di testa di Borrelli al 28′, un segnale però che il Vico è vivo. Al 40′ D’Alessio si fa respingere dal portiere una conclusione debole di destro da buona posizione ed al 41′ Borrelli porta avanti i suoi con un bel calcio potente dai venticinque metri che lascia di sasso Lanzillo. Il primo tempo si chiude così.

Ripresa al via senza cambi ma con il Vico che raddoppia all’ottavo ancora con Borrelli: splendida azione Varriale-Arenella-Varriale ed assist per il destro a giro del centravanti azzurro-oro che si infila all’angolino. Varriale merita il gol e lo trova al quarto d’ora su imbeccata di Coppola ed assist del neo entrato Imperato da destra.

Proprio Imperato ha fatto poker poco dopo chiudendo l’azione su cross da sinistra di Borrelli. Soddisfazione anche per il 2001 Coppola che fa cinquina con un pregevole pallonetto. Il risultato tennistico lo completa De Simone al 29′ sempre su preciso cross di Imperato. Per il Cigno è la prima soddisfazione in campionato, per il Vico la certificazione di un ottimo momento di forma dell’intero gruppo.