Zapata ex Napoli spero di far vincere l’Atalanta

A talanta-Napoli per Duvan Zapata non può essere una partita come le altre e lui non prova neppure a fingere. Perché a Napoli e al club azzurro l’attaccante colombiano di Gasperini rimarrà sempre legato dopo i due anni trascorsi all’ombra del Vesuvio. Lo abbiamo incontrato al centro d’allenamento di Zingonia e, già in tenuta da gioco, con i muscoli scolpiti e il fisico imponente, ci ha parlato dell’avventura alla corte di De Laurentiis, della sua vita prima dello sbarco in Serie A e della sua famiglia, senza nascondere le emozioni. «Se sono arrivato a questo livello – ha detto – è perché mia mamma Elfa dal cielo mi ha spinto. Da piccolo, nel quartiere popolare dove sono cresciuto, giocavo per strada e tutti dicevano a mio padre Oliver che ero forte. Lui era prudente sul fatto che sarei diventato un calciatore professionista, mentre mamma era convinta che ce l’avrei fatta. E’ stata lei che mi ha spinto a sostenere un provino per l’America Cali dove giocava uno dei miei cugini: mi presero subito, ma mi hanno tesserato solo l’anno dopo, quando mi sono trasferito a Cali, perché non potevo mollare la scuola. Forse non è un caso che la mia carriera sia esplosa nel 2010, quando a vent’anni ho perso mia madre: prima sono andato in Argentina e poi è arrivato il Napoli. E’ lei che da lassù mi aiuta».

Dal 2013 al 2015 ha vissuto 2 stagioni in maglia azzurra. Si emozionerà lunedì?

«Ormai non più. Mi è già capitato di affrontarlo con l’Udinese e la Samp, ma il Napoli rimarrà sempre una squadra importante per me, quella che mi ha dato la possibilità di venire in Italia. Proverò un eterno affetto per quella maglia e per Napoli: lì è nato mio figlio e ho vissuto due anni bellissimi».