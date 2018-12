Weekend d’Eccellenza: San Vito Positano in trasferta, big match per Costa d’Amalfi e Sant’Agnello

Questo weekend d’Eccellenza si presenta con un bel programma per la 13esima giornata di campionato, del girone B. Partiamo dalle formazioni della Costiera Amalfitana. Il San Vito Positano, in piena crisi di risultati e fresco del rinnovo alla fiducia a mister Antonio Macera, sarà in trasferta al “Pastena” di Battipaglia: sarà una trasferta difficile contro le zebre, che godono di un buon momento di forma ed un bel piazzamento in classifica.

A pari punti con la Battipagliese (18), c’è il Costa d’Amalfi che al “San Martino” di Maiori ospiterà l’Audax Cervinara: si prevede una sfida esplosiva con l’attuale capolista, infatti a contendersi la corona di bomber del girone ci sono Befi e il “toro di Praiano” Aldo Marino. Chiude il quadro sul territorio della Penisola Sorrentina il Sant’Agnello: la formazione di Serrapica, vera rivelazione del torneo, sfida al Campo dei Pini l’Agropoli in zona playoff. Le gare si giocheranno tutte domani, secondo programma, alle ore 14.30.