Weekend d’Eccellenza, derby della Costiera tra Costa d’Amalfi e San Vito Positano

Terminati gli incontri di andata con l’Audax Cervinara campione d’inverno, il campionato di Eccellenza girone B chiuderà prima della sosta natalizia con la sedicesima giornata. La prima di ritorno, colma di scontri al vertice, partirà con il derby della Costiera tra Costa d’Amalfi e San Vito Positano: i giallorossi, con 11 punti in 15 partite ed una rosa rinnovata sono in corsa per la salvezza, ed al “San Martino” proveranno a dar fastidio ad una formazione in forma come il Costa d’Amalfi, che in punta di piedi è entrata nella zona playoff. La sfida avrà un sapore particolare, con Davide Vallefuoco che rivedrà i suoi ex compagni e mister Macera, dopo aver vestito per tante stagioni i colori del San Vito Positano. Atteso anche bomber Aldo Marino (sette centri con gli azzurri finora) premiato da Positanonews “Sportivo dell’Anno 2018”. La favola Sant’Agnello continua sul golfo di Sorrento. Dopo aver fermato la capolista Audax Cervinara al Campo Sportivo di Via dei Pini, la compagine di Giovanni Serrapica ospiterà la Palmese. Le gare si giocheranno domani, sabato 22 dicembre, ore 14.30.