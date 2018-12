Volturno inquinato, sindaci indagati

Sono state Individuate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere dieci condotte di scarico di liquidi tossici, all’interno del Volturno.

Nei guai, a Capua, finiscono l’ex sindaco, il suo predecessore, un dirigente comunale e un imprenditore. Le acque del fiume, a causa dei persistenti sversamenti, sono ora compromesse dalla presenza, in prossimità degli stessi scarichi, di percentuali elevate di escherichia coli e tensioattivi di azoto ammoniacale e ossigeno, provenienti – senza alcun trattamento di depurazione – dalle condotte fognarie del centro storico. Una situazione, questa, nota da anni, determinata dal mancato funzionamento delle pompe di sollevamento delle acque reflue e meteoriche. La Procura ha posto fine allo scempio ambientale, sottoponendo a sequestro preventivo gli impianti. Quattro gli indagati e pesanti le ipotesi di reato. L’informativa di garanzia ha raggiunto – in base ai dettagli resi noti dalla Procura – gli ex sindaci di Capua Eduardo Centore, dimissionario a ottobre, e il predecessore Carmine Antropoli, oltre che il dirigente del settore Lavori e servizi pubblici dell’ente municipale, Francesco Greco, e il legale rappresentante della società affidataria dei lavori di manutenzione degli impianti. Dovranno rispondere all’autorità giudiziaria di disastro ambientale, sversamenti di liquidi nocivi, omissione e immissione in acque superficiali di rifiuti incontrollati.

L’indagine, coordinata dalla Procura e affidata ai carabinieri della Compagnia di Capua, ha visto il coinvolgimento anche dell’Arpac, che ha effettuato diversi sopralluoghi, in particolare in prossimità di due sfioratori fluviali. È stato proprio in occasione dell’ultimo prelievo di fine luglio che gli investigatori hanno effettivamente avuto riscontro dell’impatto ambientale derivante dall’inefficiente funzionamento delle pompe di sollevamento e dallo sversamento di liquidi fognari all’interno del corso d’acqua. I carabinieri hanno poi chiuso il cerchio, con il coordinamento della Procura, individuando ulteriori fonti di prova dalla perquisizione degli uffici del settore Lavori e servizi pubblici del Comune di Capua e presso i locali amministrativi del depuratore consortile di Marcianise, sequestrando documenti inerenti la progettazione, la realizzazione e l’affidamento dei lavori di manutenzione e di collegamento delle acque reflue verso il medesimo impianto di depurazione.

In tutto, sono dieci le pompe di sollevamento sottoposte a sequestro preventivo e gli scarichi individuati dagli investigatori, rispetto ai quali è stato accertato il pessimo funzionamento e l’inadeguato stato d’uso delle apparecchiature, causati dalla loro mancata manutenzione. Non si escludono controlli estesi anche in altri Comuni del Casertano, finalizzati alla localizzazione di altri scarichi abusivi eventualmente presenti lungo le sponde fluviali.