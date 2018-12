Violentate e decapitate due turiste in Marocco, si segue la pista islamica

La la pista del terrorismo islamico quella che ormai ufficialmente si segue nelle indagini sulla morte delle due turiste scandinave uccise in Marocco. La conferma che le due ragazze la danese Louisa Vesterager Jespersen (24) e la norvegese Maren Ueland (28) sia state sgozzate, probabilmente lo scorso weekend, arriva dal video in cui è ripresa la decapitazione (almeno per una completa), dopo aver subito violenza sessuale. Le madri delle due ragazze hanno autenticato il video. L’area in cui sono stati scoperti lunedì i cadaveri è la strada che porta a Jbel Toubkal, la vetta più alta della catena che supera i 4.000 metri di altezza.

GLI ARRESTI

La Procura reale di Rabat ha fatto sapere di aver arrestato un totale di quattro sospetti, tra cui l’esecutore materiale dell’omicidio. Secondo indiscrezioni, riprese dai media norvegesi, i quattro hanno legami con l’Isis e hanno giurato fedeltà al gruppo fondamentalisti islamico. Gli inquirenti marocchini stanno lavorando per verificare l’autenticità del video, in cui si sente dire in francese questo è per la Siria, qui ci sono le teste dei vostri Dio. Il video è stato giudicato autentico dai Servizi di intelligence danesi (Pet), mentre il primo ministro di Copenhagen, Lars Løkke Rasmussen, si è detto convinto che l’omicidio delle due ragazze possa essere considerato «politicamente motivato» e quindi definito «un atto di terrorismo». «Ci sono ancora forze oscure ha dichiarato il premier danese che vogliono combattere i nostri valori». Secondo quanto avrebbe riferito dalla Procura di Rabat, soltanto uno dei sospetti sarebbe legato all’Isis. Dalle fonti fornite da Internet, però, sembra che tutti e quattro fossero affiliati all’auto-proclamato Stato islamico. In un video lungo due minuti e venti secondi i quattro giurano fedeltà al sedicente Califfato prima dell’omicidio, mostrandosi a volto scoperto e con la bandiera del gruppo terroristico appesa sopra di loro. In un secondo video, invece, i quattro hanno ripreso l’omicidio delle due turiste, pubblicandolo su Facebook. Nel filmato della decapitazione viene sottolineato che si tratta di una vendetta per «i fratelli di Hajin». Il riferimento è a una delle ultime roccaforti dell’Isis in Siria, al confine con l’Iraq, recentemente conquistata dalle Forze siriane democratiche (Sdf), sigla composta da gruppi ribelli a maggioranza curda.

Simona Verrazzo