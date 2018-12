Vietri sul mare, è morto Billy il cane fedele che vegliava il padrone sulla tomba

Vietri sul mare, Costiera amalfitana . E’ morto Billy il cane fedele che vegliava il padrone sulla tomba

La storia di Billy richiama quella di Hachiko, il cane di razza Akita che per anni attese il padrone, morto improvvisamente, alla stazione dei treni, luogo che l’uomo frequentava tutti i giorni per recarsi al lavoro dalla cittadina della Costa d’ Amalfi a Salerno .

Il padrone di Billy morì e il cane si recava ogni giorno proprio sulla tomba del suo padrone per vegliarla. Da anni Billy era stato adottato da tutta la comunità di Vietri che non gli faceva mai mancare qualche carezza e del cibo.

Billy aveva accesso a tutti i luoghi di Vietri, inclusa la chiesa. Nessuno lo cacciava dai locali, tutti erano pronti a dargli un abbraccio, una carezza e lui ricambiava affettuosamente, solo come i cani sanno fare.

Qualche giorno fa alcuni cittadini si erano accorti che Billy non stava tanto bene e si erano mobilitati per aiutarlo, chiedendo l’intervento di un veterinario. Purtroppo per il cane non c’è stato nulla da fare. Naturali le cause della sua morte: Billy infatti aveva un’età molto avanzata per un cane che si aggirava tra i 15 ed i 20 anni.

Tanta tristezza dunque a Vietri per la scomparsa del buon Billy che ora, finalmente, può riabbracciare dopo tanti anni il suo amato padrone. A Billy verrà dedicata una targa da un maestro ceramista che sarà affissa nel centro della città.

Una bella storia questa dell’amore di un cane per il suo padrone