Vietri sul Mare. La giunta regionale della Campania ha approvato il protocollo il protocollo di intesa che introdurrà a Vietri sul Mare la prima scuola di ceramica. La Regione, nell’ampio programma di formazione che punta a recuperare le tradizionali produzioni dell’artigianato e gli antichi mestieri, promuove questa iniziativa su proposta dell’assessore alla Formazione Chiara Marciani.

“Un passaggio importante da parte della Giunta regionale nel solco di quanto già fatto per la seta di San Leucio. Il modo migliore per conservare gli antichi mestieri affidandoli alle nuove generazioni” ha commentato il consigliere regionale Franco Picarone. Il protocollo prevede la partecipazione dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli, che fornirà il suo prezioso contributo con l’assessorato regionale e la Cna di Salerno, l’associazione dei ceramisti.

Grande soddisfazione si trova nelle parole del mastro ceramista, Lucio Ronca, presidente del Cna di Salerno: “Il principale obiettivo è di trasmettere l’antica tradizione della ceramica alle nuove generazioni, anche al fine di farne una nuova opportunità lavorativa e allo stesso tempo permettere al comune di Vietri, già Città della Ceramica, di divenire punto di raccolta e baricentro di nuovi ed innovativi stili dell’artigianato artistico ceramico”.

Giovanni De Simone, assessore alla ceramica del comune di Vietri afferma che “si consolida un percorso di collaborazione ma soprattutto si avvia un percorso di valorizzazione in cui noi da tempo guardiamo non solo come alla salvaguardia e al rispetto di una tradizione, ma anche come un’opportunità di crescita e sviluppo economico, occupazionale e turistico per il nostro territorio”.