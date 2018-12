Vietri sul Mare, convocato Consiglio Comunale per il giorno 20: si parlerà anche di Variazione di Bilancio

E’ stato convocato il Consiglio Comunale a Vietri sul Mare. Questi si terrà il giorno 20 dicembre con inizio alle ore 18:00, nell’Aula Consiliare, in sessione ordinaria, presso la Casa Comunale, in seduta pubblica, in prima convocazione prevedendo il prosieguo fino alle ore 2.00 del 21 dicembre ed eventuali riprese dei lavori dopo la sospensione, alle ore 18:00 del giorno 21 dicembre 2018, anche dopo la mezzanotte fino all’esaurimento dell’ argomento.

Questi gli argomenti:

Approvazione Verbali seduta precedente del 20/11/2018;

Interrogazioni;

Ratifica Delibera Giunta Comunale nr. 102 del 03/10/2018 ad oggetto:”Variazione di Bilancio di Previsione 2018 – 2020 “ Progetto APU – FSE Inserimento lavorativo “ assunta dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 175 , comma 4 “;Variazione nr. 3/2018;

Ratifica delibera di Giunta Comunale nr. 106 del 23/10/2018 ad oggetto : “ Permessi Marina, spese legali, ascensore, assunta dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 4° del D.Lgs. 167/2000- Variazione di Bilancio nr. 4/2018;

Ratifica delibera di Giunta comunale nr. 116 del 30/11/2018 ad oggetto:” Variazione d’urgenza al Bilancio 2018/2020. Variazione nr. 5/2018;

Revisione ordinaria Società ’ Partecipate. Provvedimenti.

Modifica art. 8, comma 12 del vigente Statuto Comunale – 2° Seduta;

Modifica art. 26, comma 1° del vigente Regolamento del Consiglio Comunale – 2° seduta;

Modifiche al Regolamento “ Alienazioni immobiliari”.