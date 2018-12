Il video di auguri del Vescovo di Avellino Mons. Arturo Aiello, ex parroco di San Michele Arcangelo a Piano di Sorrento

Il vescovo di Avellino, Mons. Arturo Aiello, ex parroco a Piano di Sorrento nella parrocchia di San Michele Arcangelo, ha deciso di diffondere i suoi auguri di Natale con un video molto condiviso sui social. Un video nel quale Mons. Aiello affida il suo messaggio al suono del pianoforte, dimostrando il suo grande amore per la musica. Poche le sue parole, ma molto profonde. Ecco il messaggio di Mons. Aiello: “Natale è un canto, un canto nella notte. E’ un canto da fare non da soli, è fra un popolo. E’ un canto di esuli che hanno fiducia di tornare a casa. E’ il canto di chi si vede ritrovato da Dio, perché Dio viene a cercarti, viene a cercarmi e il mio esilio mi riporta a casa. Natale è tornare a casa. Se Dio è venuto sulla terra è perché possiamo ritrovare la via del cielo e della regalità. Questo noi cantiamo e questo intendiamo celebrare”.