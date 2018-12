Vico Equense. Un giovane 2000 vicano ha debuttato in Serie B con il Benevento in casa contro il Cittadella. Marco Cuccurullo è nato a Vico Equense il 10 febbraio 2000, il 18enne è un calciatore duttile, utilizzabile sia sulla linea difensiva che sulla metà campo. L’esperienza di Antonio Nocerino ha guidato i movimenti del giovanissimo, attento e vigile per tutta la gara prima di essere sostituito, al 58′. Al suo posto Bandinell, poi decisivo per il gol vittoria. Cuccurullo, con un passato nell’Ischia, è arrivato nel 2016 presso il settore giovanile giallorosso.

Quest’anno, agli ordini del mister Pasquale Bovienzo, si è imposto come titolare inamovibile della compagine beneventana in Primavera 2b, toccando già le 9 presenze. La sua partenza dall’inizio nel sedicesimo era prevedibile, data la convocazione in prima squadra per la trasferta palermitana dello scorso weekend, dove il 24 ha potuto vivere dal vivo l’emozione del campionato cadetto. Dopo aver lanciato Brignola, all’ombra del Vigorito sta crescendo un nuovo giovane talento, Marco Cuccurullo.

Oltre a essere valso l’intrigante sfida di San Siro, dove il Benevento tenterà l’impresa in Coppa Italia contro l’Inter, il quarto turno giocatosi martedì sera ha regalato un barlume di speranza per l’avvenire calcistico campano. Il tecnico delle streghe Bucchi, costretto al turnover in vista del big match di campionato con l’Hellas Verona, ha deciso di dare spazio ai suoi prospetti, in modo da ampliare il loro minutaggio fra i grandi. Nel solito 3-5-2 campano, è spiccata in particolare la prestazione di Marco Cuccurullo.

