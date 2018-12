Vico Equense, successo per l’evento “Arola e i sapori del Natale” – VIDEO

Successo ad Arola, frazione di Vico Equense, per l’evento tanto atteso che si è aperto nella giornata di ieri e si chiuderà quest’oggi. Stiamo parlando di “Arola e i sapori del Natale”, un appuntamento fantastico in cui sono previsti spettacoli dal vivo, mercatini di Natale e tanto intrattenimento per i più piccoli.

L’evento è cominciato ieri, sabato 1 dicembre, alle ore 15,30 con alcuni stand con tantissime specialità e dolci natalizi, dalle zeppole alle castagne, passando per arancini e crocché. Tanto, come detto, l’intrattenimento offerto per i più piccini, con ragazzi che hanno curato l’animazione nei minimi dettagli.

Eccezionale il riscontro di pubblico: tantissime le presenze.