Vico Equense. Rubinetti a secco dal pomeriggio di mercoledì 19 dicembre alle prime ore di giovedì per lavori

Vico Equense. La Gori comunica che, al fine di consentire l’esecuzione di una serie di interventi già programmati alla rete idrica cittadina, sarà sospesa l’erogazione di acqua potabile in una parte del territorio comunale dalle ore 16.00 di mercoledì 19 dicembre 2018 e fino alle ore 2.00 di giovedì. Le aree interessate dal disservizio sono quelle che sorgono intorno alle seguenti strade di Vico Equense: Via Buonocore, via Vecchia Arola, via Maiorina, via Grottelle, via monte Tuoro, via Tuoro, via Mancini, via Veterina, via Casa Nocillo, via Badessa, via Lavinola, via Raffaele Bosco e piazza Sant’Antonino.