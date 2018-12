Vico Equense, ottenuto finanziamento: arriva il WiFi gratuito negli spazi pubblici

Il Comune di Vico Equense è riuscito ad ottenere un finanziamento di circa 15 mila euro da parte della Commissione Europea per quanto riguarda il WiFi negli spazi pubblici. Un progetto al quale aveva preso parte il comune sorrentino lo scorso novembre e al quale hanno partecipato migliaia di città europee, oltre 200 italiane.

E Vico Equense fa parte proprio dei 200 Comuni italiani che hanno ottenuto il finanziamento da parte della UE. L’iniziativa WiFi4EU promuove il libero accesso alla connettività Wi-Fi per i cittadini negli spazi pubblici, fra cui parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei, nei comuni di tutta l’Europa. I buoni di 15 mila euro assegnati saranno utilizzati per installare apparecchiature Wi-Fi negli spazi pubblici all’interno dei comuni che non sono già dotati di uno hotspot Wi-Fi gratuito.

Il sindaco Buonocore ha così commentato: “Sono molto soddisfatto perché è stata premiata la solerzia dei nostri uffici comunali, che si sono fatti trovare pronti e preparati. Nei prossimi giorni ultimeremo i passaggi formali, sottoscrivendo la convenzione con l’Agenzia Esecutiva per le Innovazioni e le Reti, prima di procedere all’installazione degli hotspot”.