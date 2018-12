Vico Equense. Oltre 550.000 euro il costo annuo della pubblica illuminazione, indaga la Corte dei Conti

Vico Equense. I costi per la pubblica illuminazione ammontano ad oltre 500.000 euro annui, una somma elevata che ha portato il locale circolo del Pd a presentare un esposto inviato alla magistratura contabile ed all’Autorità nazionale anticorruzione, con la conseguente apertura di un fascicolo da parte della Procura regionale della Corte dei Conti. In particolare si vuole fare luce sull’accordo siglato tra il comune e l’impresa Gmg, con una durata di 30 anni. Nell’esposto presentato dal circolo Pd si sottolinea l’importo eccessivamente alto del canone annuo a fronte dell’impegno di risparmio energetico. Nel 2003 la giunta decise di approvare il progetto dei lavori di manutenzione dell’impianto elettrico e, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici dell’epoca Gennaro Cinque si dichiarò valida la proposta della ditta di Scafati “Foredil” e si diede il via ad un programma finalizzato al risparmio energetico e l’amministrazione invitò la “Foredil” ad individuare i tratti di rete da ampliare (nella misura del 10% di quella già esistente) e di quelli da interrare (nella misura del 20%). All’epoca il Comune possedeva 2.461 punti luce. Nel 2004 viene indetta la gara per l’affidamento dei lavori che sarà aggiudicata dalla “Foredil, che costituisce la società di progetto Gmg, la quale si impegna a razionalizzare i costi con conseguente economie di gestione ed a contenere le forme di inquinamento luminoso. L’importo annuo previsto a carico del Comune ammonta a 326.000 euro e comprende energia elettrica, manutenzione e gestione ordinaria. Inoltre, nell’accordo si chiarisce che lo stesso canone deve essere adeguato all’inizio di ogni anno tenendo conto delle variazioni dell’indice Istat. Nel 2008 il Comune approva la seconda fase del progetto. Nella convenzione viene evidenziato che i punti luce non sono più 2.461 ma sono diventati 2.649. L’adeguamento del canone tiene conto di una somma di 132 euro in più per ogni nuovo punto luce alla quale vanno aggiunti 67 euro per il consumo singolo di ogni corpo luminoso. In sintesi, nel 2008 l’importo annuo pagato dal Comune lievita a 391.000 euro. Il Partito democratico nella sua segnalazione evidenzia che attualmente i punti luce sono ancora aumentati arrivando a 3.166, con un incremento del 29% rispetto a quello previsto nel bando che era del 10%. Di conseguenza il Comune, nel 2018, arriva a pagare un canone di ben 555.000 euro con una variazione che, come sottolineato nell’esposto, non è assolutamente in linea con quello che doveva essere il progetto di risparmio energetico.