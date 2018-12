Vico Equense. Nel palazzo comunale sarà installata una cabina automatica per le fototessera

Vico Equense. Si sa che spesso, quando bisogna rinnovare o richiedere dei documenti, una tra le noie più grandi è quella di cercare un fotografo e farsi scattare le famose fototessera. L’Amministrazione Comunale di Vico Equense ha deciso di introdurre una novità che a molti potrà sembrare superflua ma che, invece, si rivelerà sicuramente molto utile e consentirà di risparmiare anche del tempo. Ma di cosa si tratta. Nel palazzo comunale sarà installata una cabina automatica per le fototessera, proprio come quelle che una volta si trovavano lungo le strade e nelle stazioni. La cabina permetterà in pochi minuti di ottenere le foto necessarie per la nuova Carta di Identità elettronica, passaporti, patenti di guida e tutti quei documenti che necessitano della foto di riconoscimento. Le fototessere realizzate dalla cabina avranno ovviamente le dimensioni standard richieste per essere utilizzate sui documenti ufficiali. E chissà che anche altri Comuni non decidano di seguire l’esempio di Vico Equense.