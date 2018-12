Vico Equense, Monte Faito: il sindaco Buonocore incontra il CAI. “Nostra risorsa paesaggistica unica”

Nella giornata di ieri il sindaco di Vico Equense ha incontrato Pio Gaeta, presidente della sezione di Castellammare di Stabia del Club Alpino Italiano (CAI). Andrea buonocore ha parlato della situazione del Monte Faito e della possibilità di promuovere le risorse della città.

“Sono convinto che il nostro Comune è dotato di una risorsa paesaggistica unica, e che il turismo escursionistico rappresenta un volano da promuovere”, ha riferito Buonocore.

Intanto, sono entrati nel vivo i lavori di disaggio della strada che porta al Faito. Ecco cosa ci disse in esclusiva il sindaco: “Da parte dell’Amministrazione l’attenzione per la montagna è costante. La voce grossa al tavolo prefettizio ha prodotto i primi risultati. Ringrazio la Regione, che d’accordo con la protezione civile comunale, sta eseguendo le operazioni di rimozione di massi pericolanti che minacciano la sicurezza del tratto di strada. Va avanti l’azione per il rilancio del Monte Faito”.