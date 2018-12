Vico Equense. Il Meetup del M5s: “È stata attivata la procedura di adesione al bando Sport e Periferie?”

Vico Equense. Una lettera con destinatari il Sindaco Andrea Buonocore, l’Assessore alle Attività Sportive Lucia Vanacore e l’Assessore Politiche sociali (vice Sindaco) Franco Lombardi e che ha come mittente il Meetup vicano del Movimento 5 Stelle.

Con quale richiesta? La partecipazione al Bando “Sport e Periferie”, finalizzato alla selezione di richieste di intervento da finanziare nell’ambito del Fondo Sport e Periferie per l’anno 2018.

“Agevolare la pratica sportiva è un diritto che ogni amministrazione comunale – si legge nella missiva – dovrebbe sempre e comunque garantire a tutta la cittadinanza e considerato quanto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018 “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2018 recante “Individuazione dei criteri e delle modalità di gestione delle risorse del Fondo «Sport e Periferie»”.

In data 15 novembre 2018 è stato, pubblicato sul sito dell’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri il bando “Sport e Periferie” finalizzato alla selezione di richieste di intervento da finanziare nell’ambito del Fondo Sport e Periferie per l’anno 2018 e che la data di scadenza per la presentazione delle richieste è il 17 dicembre 2018 alle ore 12.00, a pena di inammissibilità.

Riguardo la pratica sportiva in città, è stato già segnalato dagli attivisti in data 12/11/2015 prot. n. 35656, in data 12/01/2016 prot. n. 984, quanto apparso sugli organi di stampa in data 28 Settembre 2017 avente titolo “Fare sport a Vico Equense, quasi impossibile oggi”, dove venivano descritte le innumerevoli difficoltà e le carenze mancate concessioni di impianti sportivi comunali, incluse le palestre scolastiche.

Vista la necessità di garantire la piena e idonea fruibilità di tutti gli impianti sportivi comunali, al fine di garantire e favorire la pratica sportiva e l’aggregazione culturale e sociale della cittadinanza, si chiede nell’interesse pubblico:

• Di sapere se l’Ente Comunale si è attivato per aderire al bando pubblicato sul sito dell’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Sport e Periferie” finalizzato alla selezione di richieste di intervento da finanziare nell’ambito del Fondo Sport e Periferie per l’anno 2018, con data di scadenza fissata per il 17 dicembre 2018 alle ore 12.00, pena di inammissibilità;

• Di conoscere, nel caso già sia stata attivata la procedura di adesione al bando citato, quali siano i progetti presentati;

• Nel caso non sia stata intrapresa nessuna iniziativa, di attuare tutte le possibili azioni, al fine di poter partecipare al bando, così da garantire interventi tesi al miglioramento e alla piena fruizione di tutti gli impianti sportivi comunali per tutti coloro che, secondo la normativa vigente, ne hanno titolo, nessuno escluso, senza vincoli e restrizioni di qualsiasi natura.