Vico Equense. Martedì 11 Dicembre, alle ore 10.00, presso la Sala delle Colonne dell’Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense, verranno consegnate le certificazioni agli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Costiero “Pascoli–Scarlatti” che si sono impegnati e distinti nei Corsi di Lingua Inglese Cambrige e Francese Delf, gli attestati agli alunni che hanno partecipato ai Giochi matematici Bocconi – Pristem.

Gli enti indicati, che hanno esaminato gli alunni, sono tutti Enti certificatori esterni. La manifestazione si propone di “premiare le eccellenze” e di stimolare e motivare ogni alunno nell’espressione delle proprie competenze.

“Cari Genitori, siamo felici dei risultati raggiunti dai vostri figli – afferma la Preside prof.ssa Debora Adrianopoli – nel percorso di apprendimento della Lingua Inglese, della lingua Francese e della Matematica e vorremmo condividere con voi questo momento invitandovi alla cerimonia di consegna degli Attestati, che si terrà presso la Sala delle Colonne dell’Istituto SS. Trinità e Paradiso in Viale della Rimembranza. Confidiamo nella vostra partecipazione a questo importante evento per tutti i ragazzi e cogliamo l’occasione per porgervi cordiali saluti”.