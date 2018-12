Vico Equense. Purtroppo l’ex direttore delle Axidie ci ha lasciati , Positanonews ha riferito dell’incidente che lo aveva coinvolto qualche giorno fa . Lo ricorda così Antonino Siniscalchi prima firma de Il Mattino di Sorrento .

Addio ad un giovane maestro dell’ospitalità. Una notizia che genera dolore e sgomento. Massimo Santangelo, investito da un’auto mentre rientrava a casa nella notte tra giovedì e venerdì a bordo della moto, ci ha lasciati. L’incidente si è verificato a Napoli, in via Marina.

Massimo Santangelo è stato un brillante direttore di alberghi. Per due anni (2016-2018) alle Axidie, a Vico Equense, da pochi mesi Resort manager a Il San Cristoforo di Ercolano.

Ci eravamo sentiti mercoledì scorso, una telefonata, un messaggio, un email per annunciare un grande evento. Stava pianificando una manifestazione enogastronomica per l’intero 2019, con l’obiettivo di valorizzare le ricchezze ambientali e agricole del territorio vesuviano.

Lo ricordo con la pagina del Mattino del 29 maggio 2016, poco dopo il suo insediamento alle Axiedie, location di uno degli appuntamenti di Festa a Vico.