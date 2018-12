La nota Pescheria La Perla di Vico Equense in via San Ciro 47/59 è il posto perfetto per acquistare prodotti di mare per le tue “Vigilie” di Natale e Capodanno!

Loro, infatti, dispongono dei migliori pesci della zona, pescati e portati sul bancone per farti assaporare i veri sapori del mare.

Un pescato fresco e ricco quello della Pescheria la Perla: la migliore qualità al miglior prezzo!

La Perla , è un punto di riferimento, non solo per le feste ma anche per chi vuole ogni giorno pesce fresco sulla propria tavola qui Penisola Sorrentina .

Un personale gentile e disponibile, un servizio che non si trova facilmente, la qualità del prodotto offerto è direttamente proporzionale alla qualità dei proprietari della pescheria “La Perla”: generosità, simpatia e tanta dedizione al lavoro sono il risultato di tanti buonissimi prodotti.

“Pesci, crostacei, frutti di mare, da noi troverete una vasta scelta di prodotti eccellenti, tutti freschissimi, abbattuti e conservati rispettando rigorosamente le norme vigenti”, questo è lo “slogan” del titolare!

E per chi il pesce fresco desidera gustarlo in sede…c’è “La Pescheria La Conchiglia” a Vico Equense in via Raffaele Bosco233, località Sant’Andrea, tel. 081 879 9802: una pescheria che diventa anche ristorante, con tavoli in cortile, atmosfera libera e informale e pesce squisito: mangiare in pescheria, un’esperienza da provare, tra gusto e salute…

Cosa aspetti? Per il tuo Natale e per il tuo Capodanno acquista i prodotti migliori del nostro mare nella Pesceria La Perla!

Info e Contatti: 081 8798300, oppure cellulare Giuseppe 338 68 01 540 e Aniello 339 30 56 016.