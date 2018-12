Vico Equense. La bellezza del tradizionale presepe sotto la chiesa di Seiano – Video

Vico Equense. Il presepe sotto la chiesa di Seiano per questo Natale 2018 si presenta uguale a quello dello scorso anno, quando venne rinnovato e si decise di lasciarlo allestito per l’intero anno in modo da consentire ai tanti turisti presenti nel periodo estivo di poterlo ammirare. Il presepe è composto da sette scene, con circa 300 pastori. Sette scene perché la chiesa rotonda è formata da sette altari e così anche la cripta sottostante, dove è allestito il presepe, è composta da sette aree. La scena principale della Natività si trova in corrispondenza dell’altare maggiore della chiesa. Il presepe è stile 700 napoletano ed ogni scena rappresenta un quadro della vita quotidiana. Nelle varie scene ritroviamo, ad esempio, la pastorizia con l’annuncio dell’angelo ai pastori, i vari mestieri come il fornaio, il macellaio ed il ciabattino, il bottaro con la conservazione del vino ed il frantoio, il ruscello e della vita che si svolge intorno ad esso, con le lavandaie e la latteria e tanti altri particolari che meritano di essere ammirati. Il presepe è visitabile dal 26 dicembre al 6 gennaio, i giorni feriali dalle 16.00 alle 20.30, mentre i giorni festivi dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 20.30. Dopo il 6 gennaio sarà comunque possibile visitare il presepe su richiesta. A guidarci nella visita è il signor Gianfranco Cilento che allestisce il presepe dal 1968. Inizialmente veniva realizzato sotto la confraternita e poi, dal 1979, si passò all’allestimento nella cripta.